Frauenfest mit Barbara Stamm

Das Aktionsbündnis "Lichtenfelser Frauengruppen" lädt alle interessierten Frauen (und auch Männer) zum großen Frauenfest zum Internationalen Frauentag, am Samstag, 9. März, ein. Das Fest findet in der ehemaligen Synagoge statt und beginnt um 13 Uhr. Festrednerin zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" ist die Bayerische Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm. Alle Gäste werden gebeten, mit Hut zu kommen, damit man gemeinsam "den Hut ziehen kann" vor den großen Leistungen der Frauenrechtlerinnen, die vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpften.

Gleichstellung der Geschlechter

Und selbstverständlich auch vor einer großen Politikerin, die das damals Erkämpfte in der heutigen Zeit durch ihre politische Arbeit verwirklichte. Es gibt immer noch einen langen Weg zur vollen Gleichstellung der Geschlechter. Es wäre schön, so schreibt die Veranstalterin, diesen Weg mit vielen Lichtenfelser Frauen gemeinsam zu gehen. Frauensolidarität und Frauenpower seien wichtige Kräfte, die die Welt bewegen können. Die Veranstaltung findet in einem feierlichen Rahmen statt und wird durch die Lieder des Lichtenfelser Frauenchors "Frauenklänge" mit thematisch passenden Texten bereichert. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Eine Diskussion über das Thema wird mit Quizfragen angeregt. Eine schwungvolle Überraschung zum Schluss kann neugierig machen. Die Frauen des Aktionsbündnisses hoffen auf rege Beteiligung. red