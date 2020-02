Frauenfasching im Pfarrsaal

Der Frauenfasching am unsinnigen Donnerstag gehört nicht nur zum festen Bestandteil des veranstaltenden Geisfelder Pfarrgemeinderates, sondern ist auch ein unumstößlicher Termin im Jahreskalender vieler Stammgäste weiblichen Geschlechts. Und so freut sich die Pfarrei auch heuer wieder auf den 20. Februar, weil da um 19 Uhr im Pfarrsaal unter der Kirche erneut diese beliebte Veranstaltung steigt. Stimmungsmacher sind Ludwig Behr, Franz Branntwein, die Schammelsdorfer Prinzengarde und ein Männerballett. Einlass ist nur für Frauen. Die Männer müssen woanders einen Einstieg in die letzten närrischen Tage in Geisfeld finden. Gelegenheit hierzu besteht - natürlich gemeinsam mit dem weiblichen Geschlecht - in einem Gottesdienst am Samstag, 22. Februar, um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche. Hier wird Pfarrer Marianus Schramm seine Faschingspredigt zum Besten geben. Um auch ihn hierzu in beste Motivation zu versetzen, fordert der Seelsorger die Gottesdienstbesucher ausdrücklich dazu auf, in Faschingsmaskierung zu erscheinen. red