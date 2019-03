Frauenchor probt für Konzert

Ein Konzert in der Passionszeit unter der Leitung von Kantor Dieter Blum singt der Kirchenchor Hammelburg am 30. März, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Das Konzert wird vom dreistimmigen Frauenchor, Solo- Sopran, Solo-Alt und musikalisch von einem kleinen Orchester dargeboten. Aufgeführt wird die Missa in A op. 126 von Josef Gabriel Rheinberger aus dem Jahre 1881. Für die Aufführung bedarf es vieler Proben. Zusätzlich zu den Montagsproben von 21 bis 22.30 Uhr und freitags von 10 bis 11.30 Uhr ist die Teilnahme an den Klausurproben für die Sängerinnen verpflichtend. Die Klausurproben für den Frauenchor sind am 6. März um 20 Uhr und am 9. März um 10 Uhr im Pfarrzentrum. sek