Adelsdorf vor 18 Stunden

Jubiläum

Frauenbund wird 90

Der Frauenbund von St. Stephanus in Adelsdorf feiert am Sonntag, 3. März, sein 90-jähriges Bestehen. Um 17 Uhr hält Pfarrer Thomas Ringer den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus und ansc...