Forchheim vor 15 Stunden

Frauenbund trifft sich zum Stammtisch

Am Donnerstag, 19. April, kommt der katholische Frauenbund St. Martin Forchheim um 19 Uhr zum Stammtisch in der Pizzeria "da Antonella" am Marktplatz zusammen. Es wird um Anmeldung im Pfarrbüro St. Ma...