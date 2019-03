Frauenbund St. Martin unterwegs

Der katholische Frauenbund St. Martin trifft sich am Donnerstag, 26. März, zum Stammtisch um 18 Uhr im Restaurant "Lübbis" in der Apothekenstraße. Für Freitag, 26. April, ist eine Emmausfahrt zum Marienberg bei Dörrn-wasserlos mit Pfarrer Martin Emge geplant. Abfahrt ist um 13 Uhr am Rathausplatz. Am 24. August besuchen die Frauen die Nachmittagsvorstellung der Luisenburg-Festspiele. Auf dem Programm steht die Operette "Ein Walzertraum" von Oscar Strauß. Abfahrt ist um 12 Uhr am Rathausplatz.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden im Pfarrbüro St. Martin Forchheim unter Telefon 09191/2234 entgegengenommen. Auch Nichtmitglieder sind wie immer willkommen. red