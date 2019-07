Frauenbund St. Martin spendet 4500 Euro

Der Katholische Frauenbund St. Martin hat seine Einnahmen des Adventsbasars u. -cafés verteilt. 4500 Euro wurden an verschiedene Einrichtungen verteilt.

Hospizverein, Kinderkrebshilfe Erlangen, Familienpflegewerk des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), Straßenambulanz Nürnberg, Marion Tavella in Mexiko, Pater Schulz in Ruanda und die Frauenhilfe des KDFB in Albanien wurden bedacht. Auch die Gherla-Hilfe zur Renovierung der Kirche in der rumänischen Partnerstadt Forchheims, Gherla, bekam 500 Euro Zuschuss.

Das Vorstandsteam mit Ellen Kredel und Marion Grimm übergab den Betrag an Stadtrat Gerhard Käding und Altstadtrat Heinz Endres.

Beide engagieren sich seit vielen Jahren für diese Städtepartnerschaft und nahmen das Geld bei ihrem Besuch zum Stadtfest in Gherla für Pfarrer Attila mit. red