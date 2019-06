Frauenbund präsentiert "Feuer und Flamme"

Zur Johannisfeier "Feuer und Flamme" lädt der Katholische Frauenbund Bad Staffelstein am morgigen Mittwoch, 26.Juni, um 19 Uhr in das Jugendheim in der St.Anna-Straße in Bad Staffelstein ein. Mit Impulsen von Schwester Katharina singen die Besucher gemeinsame Lieder. Zum Abschluss gibt es herzhafte Leckereien. Gäste sind willkommen. Des Weiteren weist der Frauenbund auf die Theaterfahrt am Sonntag, 21.Juli, zu den Calderon-Festspielen in Bamberg hin. Zur Aufführung kommt der "Brandner-Kaspar und das ewige Leben" um 20.30 Uhr auf einer Freilichtbühne. Im Vorprogramm steht eine Führung durch das Garten-und Häckermuseum in Bamberg an, anschließend ist Gelegenheit zum Abendessen im Bamberger "Fässla"-Keller. Im Preis inbegriffen sind Theaterkarte, Eintritt und Führung durch das Museum. Abfahrt ist um 15 Uhr am Parkplatz der Adam-Riese-Halle. Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort bei Renate Brechtel unter der Telefonnummer 09573/6455 möglich. red