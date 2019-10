Der Frauenbund präsentiert am Montag, 4. November, in St.Otto das Drama "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott", ein Film, der zu Herzen geht und bei dem es an ethnischer Vielfalt nicht fehlt. Knabbersachen beziehungsweise alles, was man für einen Wohlfühl-Kinoabend braucht, sollte mitgebracht werden. Getränke werden gestellt und der Eintritt ist frei. Los geht's um 20 Uhr. red