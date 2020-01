Frauenbund lädt zum Fasching in Elsendorf

Der katholische Frauenbund Elsendorf lädt am Samstag, 1. Februar, zu seinem traditionellen Faschingsball in den Laurentiussaal ein. Zum Tanz spielt das Duo "Con Brio", die bekannten Stimmungsmacher aus der Rhön, auf. Die Mitglieder des Frauenbundes werden ihre Gäste zudem mit Einlagen und Sketchen unterhalten. Außerdem erwartet die Besucher eine Cocktailbar. Los geht's um 20 Uhr. See