Frauenbund lädt zum Einkehrtag ein

Der katholische Frauenbund lädt zu einem Einkehrtag am Donnerstag, 14. November, ein. Er findet im Bistumshaus St. Otto, Bamberg, statt und beginnt um 10 Uhr. Am Beispiel von drei berühmten Frauen wird auf das Thema "Das weibliche Gesicht von Kirche" eingegangen. Mit einer kleinen Andacht endet die Veranstaltung um 16 Uhr. Auch Gäste sind willkommen. In der Teilnahmegebühr sind Mittagessen, Kaffee mit Gebäck sowie die Busfahrt enthalten. Es sind noch Plätze frei. Zusteigemöglichkeiten bestehen um 9 Uhr am Schützenplatz, 9.10 Uhr bei der Hl. Familie und 9.15 Uhr bei der Grundschule Kronacher Straße und um 9.20 Uhr bei Kraus & Weinbeer. Die Anmeldung nimmt Sabine Keim entgegen. Telefon 09571/73087. red