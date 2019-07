Der katholische Frauenbund Breitengüßbach lädt zu einer Ausstellung mit dem Thema "Das weibliche Gesicht von Kirche - a never ending story". Mit einer vier Wochen dauernden Ausstellung in der Pfarrkirche St. Leonhard wird auf 19 Schautafeln das Leben und das Wirken von engagierten Frauen gezeigt, die sich für die Interessen der Frauen in Kirche und Politik eingesetzt haben. Die Ausstellung läuft noch den ganzen Juli. Am Sonntag, 7. Juli, findet ab 10.15 Uhr der Eröffnungsgottesdienst statt. red