Der katholische Frauenbund Unterleinleiter lädt zum Kellerbesuch am Mittwoch, 17. Juli, ab 18 Uhr im Schwanenbräu-Keller in Ebermannstadt ein. Bei einer Brotzeit und Unterhaltung sollen ein paar gemütliche Stunden verbracht werden. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 17.45 Uhr am Dorfladen in Unterleinleiter. red