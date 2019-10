Frauenbund gedenkt seiner Verstorbenen

Der Frauenbund Adelsdorf lädt für Dienstag, 1. Oktober, 9 Uhr, zur Hausfrauenmesse - Gottesdienst für die Verstorbenen des Frauenbundes Adelsdorf - ein. Knapp eine Woche später, am Montag, 7. Oktober, ist die nächste Monatsversammlung. Getroffen wird sich um 19 Uhr in der Kirche zur Rosenkranzandacht. Anschließend geht es ins Pfarrzentrum. Marianne Karbacher, Hauswirtschaftslehrerin, wird dort einen Vortrag über den Anbau und Verwertung von Meerrettich halten. Sie wird wieder verschiedene Kostproben dabei haben. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der KEB statt. Hierzu sind alle Mitglieder und Freunde eingeladen. red