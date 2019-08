Wegen der Sperrung der Bamberger und Wiesentstraße in Forchheim trifft sich der Katholische Frauenbund St. Martin zur Fahrt nach Wunsiedel (Luisenburg) am Samstag, 24. August, nicht wie geplant am Rathausplatz, sondern am Paradeplatz Einstieg "Café Schmitt". Treffpunkt ist um 12 Uhr. red