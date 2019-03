Frauenbund fährt zum Kreuzweg

Der katholische Frauenbund trifft sich am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr am Kirchplatz St.Kilian zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften zum Kreuzweg nach Vierzehnheiligen. Dortiger Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Lieferanten-Einfahrt des Diözesanhauses in Vierzehnheiligen. red