Frauenbund Burk spendet 2000 Euro

Der Missionsausschuss im Katholischen Frauenbund Burk überreichte eine Spende von 2000 Euro an den Verein "Kivuko” .

Im Anschluss an die Hauptversammlung des Frauenbundes hatten Helen Scholz und ihre Kollegin vom Verein "Kivuko” über ihre Arbeit informiert. "Kivuko" möchte Hilfe zur Selbsthilfe leisten und ist in Tansania in der Region Rulenge/Ngara aktiv. Dort wurde schon eine kleine Klinik gebaut, die mit einheimischem Personal für die Gesundheitsversorgung in diesem Gebiet sehr gute Arbeit leistet. Ein weiteres Anliegen des Vereins ist die Bildung.

In medizinischen Berufen

So werden zum Beispiel junge Menschen unterstützt, die eine Ausbildung in medizinischen Berufen anstreben und sich dabei verpflichten, später auch in der Region zu arbeiten. red