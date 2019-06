Frauenbund bittet um Kuchenspenden

Auf dem Herzogenauracher Altstadtfest betreibt der Ortsverband des katholischen deutschen Frauenbunds (KDFB) alljährlich das "Altstadtfest-Café". Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen ermöglichen es dem Frauenbund, sich um andere Frauen zu kümmern, sich solidarisch zu zeigen und Hilfe zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung des KDFB. So wurde zum Beispiel in der Jahreshauptversammlung eine Spende von 500 Euro an das Mädchenwohnheim in Herzogenaurach übergeben. Insgesamt hat der Ortsverband im vergangenen Jahr 2700 Euro gespendet, unter anderem an das Lions-Hilfswerk, an die Herzogenauracher Partnerstadt Nova Gradiska, an die Pfarrei, nach Tembladera/Peru und an die Krippenfreunde zum Erhalt der Pfarrkrippe.

Nach dem ersten Kuchenspendenaufruf im vergangenen Jahr kamen so viele Kuchen an, dass bis zum Schluss verkauft werden konnte, schreibt Christina Daßler. Selbst Pfarrer Helmut Hetzel, der dem Frauenbund seinen schönen Pfarrgarten wieder zur Verfügung stellt, hat Torten gebacken.

Der Erlös des Kuchen- und Kaffeeverkaufs wird auch dieses Jahr für Hilfsprojekte wie den Solidaritätsfond des KDFB "Frauen helfen Frauen" eingesetzt. Armut beraubt Menschen nicht nur der Grundlagen für ein ruhiges, friedvolles Leben, sie bedroht auch ihre Würde. Und nicht nur in der weiten Welt ist Unterstützung gefragt, gleich nebenan in Herzogenaurach ist oftmals Hilfe notwendig.

Damit der Frauenbund dieses Jahr wieder spenden und somit helfen kann, bittet der Verein alle Hobbybäcker, einen ihrer Lieblingskuchen dem Frauenbund zu spenden. Die Kuchen und Torten können am Altstadtfest am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, direkt im Pfarrgarten abgegeben werden. red