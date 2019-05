Bad Staffelstein vor 17 Stunden

Frauenbund besucht Theater in Ebing

Der Katholische Frauenbund Bad Staffelstein trifft sich am Mittwoch, 29. Mai, um 18 Uhr am Kirchplatz in Bad Staffelstein zum Besuch des Theaters in Ebing. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. red