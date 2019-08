Prappach vor 16 Stunden

Frauenbund besucht Kreuzweg in Breitbrunn

Der Frauenbund Prappach besucht am Freitag, 23. August, den Kreuzweg in Breitbrunn. Die Abfahrt ist in Fahrgemeinschaften um 16.30 Uhr am Dorfplatz. Alle Interessierten (auch Männer) sind willkommen. ...