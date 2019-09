Der katholische Frauenbund Don Bosco besucht am Freitag, 13. September, das Kloster Weißenohe. Die Abfahrt mit Fahrgemeinschaften ist um 16.30 Uhr an der Kirche Don Bosco. Um 17 Uhr ist eine Führung durch die Kirche St. Bonifatius vorgesehen, anschließend wird das Klostergebäude besichtigt. Danach wird in der Gaststätte der Klosterbrauerei eingekehrt. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Vorsitzenden Ulrike Nöth, Telefon 09191/13795, bis Montag, 9. September. red