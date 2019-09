Frauenbund besucht die Rhön

Der katholische Frauenbund Ebensfeld bietet am Samstag, 21. September, einen Tagesausflug in die Rhön an. Abfahrt des Busses ist bei der Haltestelle in der Unteren Straße (Höhe Kelbachbrücke) um 7.45 Uhr und um 7.50 Uhr bei Kübrich, Ecke Oberbrunner/Bamberger Straße. Über Hünfeld wird "Point Alpha" angesteuert. Dort erfährt die Gruppe von einem Zeitzeugen Geschichten zu dem ehemals wichtigen Punkt an der Grünen Grenze zwischen Hessen und Thüringen sowie der Stadt Hünfeld. Weiterer Höhepunkt ist die Besichtigung des Früchteteppichs in Sargenzell. Nach dem Abendessen geht es gegen 20 Uhr auf die Heimfahrt. Die Rückkehr in Ebensfeld ist gegen 21 Uhr vorgesehen. Die Kosten (Bus, Eintritt, Verkostung) werden im Bus eingesammelt. Anmeldung bis spätestens Dienstag, 10. September, bei Gudrun Klier, Telefon 09573/1717. Selbstverständlich sind auch die Ehemänner willkommen. red