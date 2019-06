Frauenbund besucht Calderon-Festspiele

Die Theaterfahrt des katholischen Frauenbundes Bad Staffelstein führt am Sonntag, 21.Juli, zu den Calderon-Festspielen nach Bamberg. Aufgeführt wird das Stück "Der Brandner Kaspar und das ewige Leben". Beginn der Vorstellung ist um 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne. Im Vorprogramm steht eine Führung durch das Gärtner- und Häcker-Museum in Bamberg. Anschließend besteht Gelegenheit zum Abendessen im Fässla-Keller. Im Preis inbegriffen sind Theaterkarte, Eintritt und Führung durch das Museum. Abfahrt ist um 15 Uhr am Parkplatz vor der Adam-Riese-Halle. Anmeldungen sind bei Renate Brechtel unter der Telefonnummer 09573/6455 möglich. red