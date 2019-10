Frauenbildungstag auf Burg Feuerstein

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt für die Region Gräfenberg zum ökumenischen Frauenbildungstag am Dienstag, 19. November, ein. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Vortrag der Trauer- und Lebensbegleiterin Cornelia v. Aufseß zum Thema "Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens". Der Tag endet gegen 16 Uhr. Im Teilnehmerbeitrag sind Vortrag, Mittagessen, Kaffee und Busfahrt enthalten. Es ist möglich, in den Ortschaften in der Region um Gräfenberg in den Bus zuzusteigen. Weitere Informationen und Anmeldung bis Freitag, 8. November bei Maria Amon, Telefon 09199/6969910, Birgit Greif, 09191/65687, Marianne Schaffer, Telefon 09192/8595, Frieda Schmitt, Telefon 09199/211 und Maria Schultheiß, Telefon 09134/7067063. red