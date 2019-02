Frauenabend mit Homöopathie und Tanz

Im Auf und Ab der Hormone ist jeder Mensch spätestens seit der Pubertät mal zarte Pflanze, mal Naturgewalt. Vor allem Frauen leben als zyklische Wesen in einer linearen Welt, die von einem "Höher-Schneller-Weiter" dominiert wird.

Die Heilpraktikerin Anja Drummer berichtet am Samstag, 9. Februar, über die biologischen Hintergründe und Zusammenhänge. Sie zeigt, was Homöopathie in diesem oder jedem Fall zu leisten vermag und wird Fragen beantworten. Natürlich wird auch getanzt. Der Abend für Frauen geht von 18 bis 20 Uhr und findet im Mütterzentrum Ebermannstadt statt. Informationen und Kontakt über Mail an info@consolare.de, www.consolare.de oder telefonisch unter 09194/725869 (AB). red