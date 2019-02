Frauen zwischen Propaganda und Glück

Im Wallfahrtsmuseum Gößweinstein hat sich im Rahmen der Friedensfrauen-Ausstellung die 14-tägige Veranstaltungsreihe "Alltagspausen für den Frieden" etabliert. Zuletzt beleuchtete Gabriele Popov das Thema "Presse und Propaganda" vor dem Erfahrungshintergrund dreier Friedensnobelpreisträgerinnen aus den unterschiedlichen Kulturen von Kenia, Guatemala und dem Iran.

Dabei wurde klar, welche Möglichkeiten die Presse hat, um Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Teilnehmer gaben zu bedenken, ob nicht die Fülle der medialen Schreckensnachrichten vom Verhalten der Konsumenten beeinflusst sei. Nachrichten über Hochzeiten und Kinderglück der Promis, sportliche Ereignisse etc. bedienten dagegen das Bedürfnis, sich freuen und von Glück zu träumen.

Es gebe aber auch das Bedürfnis nach positiver Entwicklung, wie die Großdemonstration für den Erhalt des Hambacher Forstes gezeigt habe. Die Presse könne mit offenen Fragen, für eine positive gesellschaftliche Dynamik sorgen. Mit Nachdruck wurde die Rolle der Presse als so genannte "vierte Macht im Staate" gefordert.

In der nächsten "Alltagspause" mit Anke Raabe, am Sonntag, 10. Februar, geht es ab 15.30 Uhr um das Thema Glück. Für die Gößweinsteiner Heilpraktikerin ist Glück ein zentrales Anliegen. In jeder Kultur und zu jeder Zeit wollen Menschen glücklich werden. Jeder habe dafür seinen eigenen Weg gesucht. Mit Gedankenimpulsen aus dem Buch "Auf der Suche nach dem verlorenen Glück" von Jean Liedloff nimmt Anke Raabe die Gäste mit in die Welt der Yeguana-Indianer Venezuelas. Indigene Kulturen, die etwa fünf Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, leben im Einklang mit ihrer Umwelt und zeichnen sich durch clevere Anbausysteme und Kenntnisse natürlicher Medikamente aus. Die Amerikanerin Liedloff lebte bei den Yeguanas, um die Ursache ihres glücklichen Lebens herauszufinden. red