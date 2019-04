Frauen-Union vom Wohnpark "Am Callenberg" begeistert

Die Frauen-Union besuchte auf Einladung von Silvia Glodschei, Geschäftsführerin des Bauträgers MKB Weidach und selbst FU-Mitglied, und des Referenten Matthias Neuf vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) den neuen Wohnpark "Am Callenberg" in Weidach.

Beeindruckte Teilnehmerinnen

Der seniorengerechte Wohnkomfort mit ASB-Service nach Bedarf ist in dieser Form einmalig und beeindruckte die Teilnehmerinnen der Besichtigung sehr.

"Ein Paradebeispiel"

Matthias Neuf berichtete, dass jeder Senior unabhängig und selbstständig in seiner Wohnung leben und Hilfe rund um die Uhr in Anspruch nehmen könne. Hinzu komme, dass die ambulante Betreuung in den eigenen vier Wänden nach aktuellen Pflegekassenregeln für den Betroffenen günstiger als ein stationärer Aufenthalt wie zum Beispiel in einem Altenheim sei.

Die Damen der Frauen-Union waren sich schnell einig darin, dass diese Wohnanlage, die nun nochmals um 33 Wohnungen vergrößert wird, eine große Bereicherung für Weidach und ein Paradebeispiel für Ebern sei.

Wie sieht's in Ebern aus?

Die FU-Ortsverbandsvorsitzende Simone Berger will den für Ebern verantwortlich zeichnenden Bauträger für das ursprünglich geplante neue Seniorenheim nach dem aktuellen Planungsstand fragen, da nach wie vor großer Bedarf bestehe und seit Monaten von keinen weiteren Schritten mehr berichtet werde.

"Warum holt man nicht die MKB und den Arbeiter-Samariter-Bund nach Ebern?", fragte ein weiteres Mitglied, "das wäre ein Riesengewinn für unsere Stadt und die Umgebung." red