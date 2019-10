Frauen-Union-Ortsverbände unterstützen Hilfsbedürftige

Nicht allen Menschen sind ihre Mitmenschen egal: So wurde - wie schon in den vergangenen Jahren - auch bei der diesjährigen Lebensmittel-Spendenaktion des Ortsverbandes der Frauen-Union (FU) seitens der Bevölkerung und ortsansässiger Vereine eine großartige Hilfsbereitschaft demonstriert.

Die Hilfsaktion wurde in diesem Jahr auch von den Ortsverbänden der FU Burgkunstadt und der FU Bad Staffelstein unterstützt.

Große Spendenbereitschaft

Die Vorsitzende des Hochstadter FU-Ortsverbandes, Alexandra Stöcker, sowie zahlreiche Mitglieder des Orts- und des Kreisverbandes zeigten sich vor dem Lebensmittelmarkt Sünkel überwältigt von der großen Spendenbereitschaft.

In der Zeit zwischen 7 und 12 Uhr kam eine ordentliche Menge an gespendeten Produkten zusammen. Gespendet wurden in erster Linie haltbare Lebensmittel wie zum Beispiel Konserven und Nudeln, aber auch Süßigkeiten und Pflegemittel.

Spenden gehen an die "Tafel"

Die Produkte werden wiederum der "Tafel" in Lichtenfels zur Verfügung gestellt, um hilfsbedürftigen und mittellosen Menschen günstige Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.

Auch Vereine spendeten

Alexandra Stöcker dankte allen Helfern und unterstrich die außerordentliche Spendenbereitschaft vieler ortsansässiger Vereine. wha