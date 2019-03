Frauen-Union besuchte JVA

Eine interessante Führung durch einen Teilbereich der Justizvollzugsanstalt Bayreuth erlebten Mitglieder der Kulmbacher Frauen-Union. Hans Pöhlmann, Lehrer an der JVA, nahm sich für die wissbegierige Gruppe über zwei Stunden Zeit und musste zahlreiche Fragen beantworten. So wussten die meisten Teilnehmerinnen nicht, dass im Bayreuther Gefängnis nur Männer und nur Erststraftäter untergebracht sind. Einmalig ist, dass es für Gefangene bayernweit nur in Bayreuth möglich ist, den Realschulabschluss zu machen. In mehreren Handwerksberufen kann zudem der Gesellenbrief erworben werden. Auch für den Bayreuther Gefangenenchor gilt eine Ausnahme: Nur dieser Chor tritt auch außerhalb der Gefängnismauern auf. red