Frauen-Union bestätigt ihren Vorstand

Anni Thiel blickte auf der Jahreshauptversammlung der Frauen-Union auf zahlreiche Veranstaltungen zurück. Bei politischen Veranstaltungen des FU-Kreisverbandes ist die Fischbacher Frauen-Union stets aktiv dabei. Stellvertretende FU-Kreisvorsitzende Petra Öhring überbrachte die Grüße von Kreisvorsitzender Sibylle Fugmann und bedankte sich für den kontinuierlichen Einsatz. Sie lud zur Mitgliederversammlung des FU-Kreisverbandes am 3. April ein. Kassiererin Inge Volk konnte von einem positiven Kassenstand berichten. Kassenprüferin Petra Beutel lobte die einwandfreie Buchführung. Schatzmeisterin und Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Wahlen

Die Wahlen hatten zusammenfassend folgendes Ergebnis: Vorsitzende Anni Thiel, Stellvertreterin Helga Schmidt, Schatzmeisterin Inge Volk, mit Unterstützung von Petra Beutel, Schriftführerin Helga Scholz, Beisitzerinnen: Petra Beutel, Ilse Birnstiel, Silvia Hugel, Gitta Jakob und Ursula Meinhardt. Als Kassenprüferinnen sind neu im Amt Annelie Löblich und Gerda Jakob.

Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann stellte fest, dass das Gelände entlang des Fischbachs und entlang der Kreisstraße KC 12 im Stadtteil Wötzelsdorf nunmehr erneuert wurde und somit verkehrssicher sei. Seitens des Landkreises sei zudem geplant, die Ufermauer in Stahlbeton auszuführen. Dazu seien Fördergelder angefragt. Stadträtin Carin Bülling berichtete von Sanierungsmaßnahmen am Fischbacher Friedhof. Ebenso hätten die Stadtwerke geplant, hier im ersten Halbjahr 2019 Urnenwiesengräber anzulegen. Die Anregungen aus der Bevölkerung, mindestens einen Handlauf entlang der Treppe zur Aussegnungshalle anzubringen sowie das provisorische Holzgeländer auf der Mauer mit dem gleichen Material zu ersetzen, habe sie an die Werkleitung der Stadtwerke weitergeleitet. Weiterhin sollten im Zuge der geplanten Erneuerung der Auffahrt Parkmöglichkeiten geschaffen werden.

Gerda Jakob wies darauf hin, dass es sehr anstrengend sei, den Hauptweg im Friedhof mit Rollator zu befahren. Sie bat, diesen Weg zu begradigen. Weiterhin wünschten sich die Mitglieder neben einer Wasserentnahmestelle im oberen Bereich des Friedhofs, einen weiteren Brunnen im unteren Friedhofsbereich. hs