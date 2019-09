Frauen und Politik

Der Kreisverband der Grünen lädt unter dem Motto "Frauen! m/Macht! Politik!" am Mittwoch, 11. September, um 19 Uhr in die "Kommunbräu" (Saal), Grünwehr 17 in Kulmbach ein. Frauen sind in den politischen Gremien weiterhin unterrepräsentiert. Das soll geändert werden. Frauen sind nicht besser als Männer, Frauen sind anders - und das ist auch gut so! Daher sehen es die Initiatoren als wichtig an, dass sich der Frauenanteil von über 50 Prozent in der Bevölkerung auch in den Entscheidungsgremien widerspiegelt. Gemeinsam für die Zukunft, für die Kinder und Kindeskinder trage man die Verantwortung.

Eingangs wird der Kurzfilm "Krippenwahn" gezeigt: Helena will nach ihrer Elternzeit weiter erfolgreich arbeiten und begibt sich hochschwanger auf einen irrwitzige Krippenplatzsuche. Weiter berichten die Kreisvorsitzende, Kreis- und Bezirksrätin Dagmar Keis-Lechner, Kreis- und Stadträtin Doris Stein und die Bezirksvorsitzende der Grünen in Oberfranken, Susanne Bauer, sowie Barbara Poneleit, die als grüne Bürgermeisterkandidatin im Landkreis Forchheim antritt, von ihrem Werdegang, von Motivationen und Zielen.

Diskussionsbeiträge und auch Männer sind ausdrücklich erwünscht. red