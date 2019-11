Morgen, Donnerstag, lädt die Hochschule zum Fachtag "Frauen und Männer in der sozialen Arbeit" ein. Es geht um die Chancen und Probleme des Miteinanders weiblicher und männlicher Fachkräfte in sozialen Berufen. Die Veranstaltung richtet sich auch an Praktiker. Von 13 bis 19 Uhr wird im Audimax II am Campus Friedrich Streib diskutiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fragen beantwortet Monika Schnabel, E-Mail monika.schnabel@hs-coburg.de. red