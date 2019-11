Frauen und Mädchen legen schon am Wochenende los

Während die Männer und Junioren am Wochenende noch ihren letzten regulären Spieltag im Freien absolvieren, läuten die Frauen und Juniorinnen bereits die Hallenkreismeisterschaft im Futsal ein.

Insgesamt finden am kommenden Wochenende sieben Qualifikationsturniere für die Hallenbezirksmeisterschaft am 25. und 26. Januar in Stegaurach statt. Weitere Qualiturniere folgen im Dezember. Es qualifizieren sich bei den Frauen jeweils der Sieger und der Zweitplatzierte der Qualiturniere. red FRAUEN Turnier 1 Sonntag, 24. November, ab 9 Uhr, Turnhalle am Stadion der SpVgg Bayreuth: Teilnehmer: SV Reitsch, SpVg Eicha, ASV Oberpreuschwitz, SpVgg Weißenstadt, ATG Tröstau, Universitäts-Sportclub Bayreuth, FC Schwarzenbach/Saale Turnier 2 Sonntag, 24. November, ab 14 Uhr, Turnhalle am Stadion der SpVgg Bayreuth: Teilnehmer: SpVgg Germania Ebing, FC Eintracht Bayreuth, (SG) SpVgg Stegaurach/SV Walsdorf, SpVgg Oberkotzau, SV Bavaria Waischenfeld, (SG) SV Mistelgau/SV

Kirchahorn, Sportring Bayreuth Turnier 3 Sonntag, 24. November, ab 14 Uhr, Mainfeldhalle Michelau: Teilnehmer: Schwabthaler SV, FC Michelau, (SG) TSV Staffelstein /FC Lichtenfels, FSV Unterleiterbach, DJK-SV Geisfeld, SV Gundelsheim, SV Pettstadt Turnier 4 Sonntag, 29. Dezemberg, ab 14 Uhr, Dreifachsporthalle Weidenberg: Teilnehmer: SV Frensdorf, FC Eintracht Münchberg, (SG) ATV Höchstädt / Kickers Selb /VfB Arzberg, (SG) TSV Fichtelberg/SV Kulmain, SV Seybothenreuth, VfB Moschendorf, (SG) TSV Arzberg-Röthenbach/ASV Wunsiedel/FC Marktleuthen U17-JUNIORINNEN Turnier 1 Samstag, 23. November, ab 14 Uhr, Turnhalle am Stadion der SpVgg Bayreuth: Teilnehmer: SV Gundelsheim, SpVgg Germania Ebing, DJK Don Bosco Bamberg, ASV Sassanfahrt, TSG 2005 Bamberg, JFG Rödental, SCW Obermain, FC Viereth Turnier 2 Samstag, 28. Dezember, ab 14 Uhr, Schulsporthalle Weidenberg: Teilnehmer: ATG Trögau, VfB Moschendorf, SV Reitsch, SSV Kirchenpingarten, FC Michelau, FSV Unterleiterbach, SpVgg Weißenstadt, ASV Oberpreuschwitz U15-JUNIORINNEN Turnier 1 Sonntag, 24. November, ab 9 Uhr, Mainfeldhalle, Michelau: Teilnehmer: 1. FC Michelau, SV Reitsch, SpVgg Ebing, 1. FC Viereth, Schwabthaler SV, SpVg Eicha, SV Gundelsheim Turnier 2 Sonntag, 29. Dezember, ab 9 Uhr, Schulsporthalle Weidenberg: Teilnehmer: FC Schwarzenbach, ASV Sassanfahrt, SpVgg Weißenstadt, ASV Oberpreuschwitz, ATG Tröstau, FC Wiesla Hof, TSG 2005 Bamberg U13-JUNIORINNEN Samstag, 23. November, ab 9 Uhr, Mainfeldhalle Michelau: Teilnehmer: 1. FC Michelau, TSG 2005 Bamberg, SV Gundelsheim, FC Viereth, DJK Don Bosco Bamberg, SV Ketschendorf, SV Gundelsheim II (o.W.) U11-JUNIORINNEN Samstag, 28. Dezember, ab 9 Uhr, Schulsporthalle Weidenberg: Teilnehmer: SV Gundelsheim, TSG Bamberg, ATG Tröstau, SpVgg Weißenstadt, FC Michelau, ATSV Münchberg, SV Weidenberg