Frauen und ihr Selbstbild

Wer sind wir als Frauen, hinter unseren Vorstellungen und Anforderungen an uns selbst? Oftmals eifern Frauen Idealen nach und betreiben einen hohen Aufwand, Tag für Tag, dabei wünschen sie sich im Innersten doch einfach nur, die zu sein, die sie wirklich sind. Im Rahmen der Themenwoche "FrauSein" im Generationenzentrum Herzogenaurach sind Frauen jedes Alters eingeladen, zusammen im Kreis zu erforschen, welches Bild sie von sich selbst haben und mit welchen Filtern wir andere Frauen betrachten.

Alexandra Lehmann von "Das Rote Zelt" bereitet seit vielen Jahren den Raum für Frauen, um gemeinsam zu wachsen. Sie freut sich darauf, diesen Tag für alle Frauen zu gestalten, die sich in ihrer Tiefe angesprochen fühlen. Termin ist am Freitag, 11. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Generationenzentrum. Anmeldung wird erbeten bis Montag, 7. Oktober, im Generationenzentrum in der Erlanger Straße 16, Telefon 09132/734170, www.herzogenaurach.feripro.de, E-Mail: generationen.zentrum@herzogenaurach.de. red