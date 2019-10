Bad Brückenau 10.10.2019

Frauen treffen sich "einfach so"

Das Frauen treffen "einfach so" der Pfarrgemeinde Bad Brückenau findet am Dienstag, 15. Oktober, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Da Rocco am Marktplatz in Bad Brückenau. sek