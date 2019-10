Frauen tagen im Haus Schlesien

Ein großes Anliegen der Landsmannschaft Schlesien ist der Erhalt kulturellen Erbes aus der alten Heimat. Aus diesem Grunde findet auch in diesem Jahr wieder ein Bundesfrauenseminar im Haus Schlesien in Königswinter-Heisterbacherrott statt. Das Seminar findet statt vom Donnerstag, 17., mit Samstag, 19. Oktober, im Haus Schlesien. Dies ist ein Bundesseminar, das überörtlich stattfindet. Die erforderliche Anmeldung kann unter Telefon 09191/80048 oder über E-Mail an schlesien@woschke.de erfolgen. red