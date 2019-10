Frauen steigen wieder ein

Die Servicestelle Concilia bietet im Herbst drei kostenlose Workshops in Kooperation mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit Bamberg - Coburg an. Die Kurse richten sich an Frauen, die wieder beruflich einsteigen oder sich verändern wollen und finden in der Agentur für Arbeit in Bamberg und dem bfz Bamberg statt. Zunächst finden am Freitag, 18. Oktober, Vorträge zur finanziellen Förderung statt. Am Donnerstag, 24. Oktober, dreht sich alles um Minijobs. Der letzte Workshop am Mittwoch, 13. November, behandelt das Thema "Selbstsicher am Telefon und im Vorstellungsgespräch". Die Veranstaltungen finden jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um vorherige Anmeldung gebeten. Alle Angebote sind kostenfrei. Kontakt: bfz gGmbH Bamberg, Lichtenhaidestraße 15, Tanja Hofmann, Telefon 0951/93224-46, E-Mail: tanja.hofmann@bfz.de; Marion Frank, Telefon 0951/93225-634, E-Mail: marion.frank@bfz.de. red