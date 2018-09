Frauen starten in die Saison

Nach der Kreisliga Bamberg starten auch die Frauen aus dem Spielkreis Schweinfurt in die neue Saison. In der Kreisliga Schweinfurt starten acht statt bisher zehn Vereine in die neue Saison.

Kreisliga Bamberg

Die Baunacher Frauen sind bestens aus den Startlöchern gekommen. In Rattelsdorf strichen die FCB-Spielerinnen einen 4:1-Auswärtserfolg ein.

Nun wollen sie am Samstag, 16.30 Uhr, vor heimischer Kulisse gegen den SV Wernsdorf nachlegen. Der SVW startete mit einer knappen 0:1-Pleite.

Kreisliga Schweinfurt

Nach einer intensiven Vorbereitung steht am Samstag, 16.30 Uhr, der erste Spieltag für den SV Gemeinfeld auf dem Programm. Der SVG schaut der Begegnung gegen den FC Wiebelsberg mit gemischten Gefühlen entgegen, die Gastgeber haben kaum Testspiele bestritten.

Am Samstag um 17 Uhr empfängt die SpVgg Roßstadt die Spielerinnen des FC Eibstadt, die in der vergangenen Saison in der unterfränkischen Freizeitliga angetreten sind und die Außenseiterrolle einnehmen.

Zum Spitzenspiel kommt es am Sonntag, 11 Uhr, wenn der TSV Limbach zum Saisonauftakt den TSV Westheim empfängt. In der vergangenen Kreisligasaison verpassten die Limbacherinnen nur knapp die Tabellenspitze, Westheim schaffte es auf den vierten Platz. di/red