Frauen stark machen

Die "Avalon" Notruf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt bietet im März wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an. Besprochen und trainiert werden Körperhaltung, Mimik und Sprache. Neben Schlagtechniken trainieren die Teilnehmerinnen ihre Selbsteinschätzung und Intuition, um Situationen für sich zu entscheiden. Unterschiedliche Fallbeispiele sowie das Thema K.-o.-Tropfen werden besprochen. Termine sind am Freitag, 22. März, von 16 bis 21 Uhr und Samstag, 23. März, von 10 bis 15 Uhr. Der Kurs umfasst insgesamt zehn Stunden. Im Anschluss haben alle Kursteilnehmerinnen die Möglichkeit, an dem monatlichen Übungsabend "Schlagtraining" teilzunehmen. Alle Informationen zum Kurs unter www.avalon-bayreuth.de. red