Frauen spenden für Frauen

Bereits zum 22. Mal hatten die politischen Frauen Herzogenaurachs heuer am Weltfrauentag zu einer gemeinsamen Veranstaltung eingeladen. Das Kölner Musik-Kabarett-Duo "MaDamm" trat im voll besetzten Saal des Martin-Luther-Hauses auf. Wie Ruthild Schrepfer jetzt mitteilt, wurde dabei dank der Zuschauer und verschiedener Sponsoren ein Überschuss von 600 Euro erzielt, der jeweils zur Hälfte an zwei Frauenprojekte gespendet wurde.

Eine Spende in Höhe von 300 Euro ging an den Verein "Wildwasser" Nürnberg, der seit 1988 eine Fachberatungsstelle unterhält, an die sich Frauen und Mädchen wenden können, denen sexuelle Gewalt widerfährt oder widerfahren ist.

Die zweite Spende ging an ein Projekt im peruanischen Tem-bladera, in dem sich Frauen in einer Genossenschaft ihren Lebensunterhalt mit Näharbeiten verdienen. Sie brauchen dringend ein Dach für den Raum, in dem sie arbeiten. Tembladera ist eine Partnerpfarrei der Herzogenauracher Stadtpfarrei St. Magdalena. red