Frauen sollen mit am Tisch sitzen

"Kommt, alles ist bereit": Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden die slowenischen Frauen ein zum Weltgebetstag am Freitag, 1. März. Ihr Gottesdienst entführt in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, Slowenien. Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. Es ist noch Platz - besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt.

Gottesdienst und Imbiss

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht sich die Bewegung stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Mit der Kollekte aus dem Gottesdienst fördert das deutsche Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner weltweiten Partnerinnen. "Kommt, alles ist bereit" - unter diesem Motto geht es in diesem Jahr besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit "mit am Tisch sitzen können". Das Vorbereitungsteam aus Zeckern lädt alle Frauen, Männer und Jugendliche jeder Konfession an diesem Tag um 18 Uhr zum Weltgebetstagsgottesdienst nach St.Wendelin in der Kaspar-Lang-Straße 9 ein. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zum gemütlichen Beisammensein mit kleinem Imbiss in die Musikschule (Zeckerner Hauptstraße 11) eingeladen. red