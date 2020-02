Frauen sollen als Führungskräfte in Unternehmen überzeugen können

Regionalmanagement und Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge bieten im Februar kostenloses Führungskräftetraining für Frauen an.

Das erste Seminar der diesjährigen Reihe "BERUFung mit Zukunft - Frauen auf Erfolgskurs" steht unter dem Motto "Erfolgreich als weibliche Führungskraft". Damit wird nach einer Mitteilung des Landratsamtes ein Thema aufgegriffen, das bereits 2019 auf dem Programm stand und auf großes Interesse stieß. Referentin Anna-Daniela Pickel lädt alle interessierten Frauen zur Teilnahme am Führungskräfteseminar Teil zwei ein, unabhängig davon, ob der Workshop "Erfolgreich als weibliche Führungskraft" im Jahr 2019 besucht wurde. Das Seminar findet am Montag, 17. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Landratsamt in Haßfurt statt; die Teilnahme ist kostenfrei.

Anna-Daniela Pickel will spannende Aspekte zu weiblichen Führungsrollen vermitteln, unter anderem zu weiblichen und männlichen Kommunikations- und Führungsstrategien. Zudem soll es wertvolle Praxistipps für sicheres Beherrschen der Spielregeln im Business, klares und konsequentes Delegieren und den Umgang mit herausfordernden Mitarbeiten geben. Neben diesen allgemeinen Inhalten werden auch persönliche Aspekte beleuchtet, beispielsweise mit einem Abgleich von Selbst- und Fremdbild. Die Teilnehmerinnen sollen sich mit Erkennen und Ausbau des eigenen Führungstyps und -stils sowie der Stärkung der eigenen Durchsetzungsfähigkeit befassen. Anmeldungen für das Seminar "Erfolgreich als weibliche Führungskraft" nimmt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Haßberge, Christine Stühler, telefonisch unter Rufnummer 09521/27655 oder per E-Mail unter gleichstellung@ hassberge.de entgegen.

Dank einer Förderung durch das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie können auch die monatlichen Beratertage für Frauen kostenfrei und in gewohnter Weise fortgeführt werden. Pro Beratertag stehen vier Termine zur Verfügung, in denen sich Beraterin Martina Thomas individuell um Fragen und Anliegen von Frauen zu Beruf und Karriere kümmert. Wie die Gleichstellungsstelle bekanntgibt, sind für den nächsten Beratungstermin am Mittwoch, 18. März, im Landratsamt noch Reservierungen möglich. Auch dafür ist eine Anmeldung über die Gleichstellungsstelle erforderlich.

Weitere Auskünfte

Weitere Informationen zum Jahresprogramm 2020 der Reihe "BERUFung mit Zukunft - Frauen auf Erfolgskurs", unter anderem zu den nächsten Seminaren "Souveränes Auftreten und Ausstrahlung - Sicher und kompetent im Beruf" am 19. Mai und "Wie führe ich mich selbst - Klare Entscheidungen treffen" am 30. Juni sind dem Flyer sowie der Homepage www.hassberge.de zu entnehmen. red