Rugendorf vor 16 Stunden

frühstück

Frauen sind eingeladen

Zum Frauenfrühstück lädt die evangelische Kirchengemeinde Rugendorf am Samstag von 9 bis 11 Uhr in den Gemeindesaal, Mühlleite 4, in Rugendorf ein. Nach der leiblichen Stärkung wirft Pfarrerin Sigrun ...