Frauen sind auf dem Vormarsch

Mit dem 1. Mai beginnt die Amtsperiode für die bei den Kommunalwahlen gewählten Gemeinderäte. Für den Gemeinderat Pommersfelden bedeutet das, dass er aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen zwei Sitze mehr als bisher, dann also 16 Gemeinderäte (plus Bürgermeister) haben wird. Der neu gewählte Bürgermeister Gerd Dallner (FWG Steppach) wird einem Gremium vorstehen, in dem Frauen stärker als bisher vertreten sein werden. Mit vier hat sich die Zahl der Gemeinderätinnen genau verdoppelt.

Die Ortsgemeinschaft Weiher-Oberndorf, die bei dieser Kommunalwahl erstmals mit einem eigenen Wahlvorschlag angetreten ist, hat einen Sitz erreicht. Vier Sitze und damit einen weniger als vor sechs Jahren wird der Wählerblock Sambach haben. Mit sechs Sitzen stellt die Wählergemeinschaft Steppach die stärkste Gruppierung im Gemeindeparlament. Der Bürgerblock Pommersfelden konnte wie 2014 drei Sitze gewinnen und die Ortsliste Einigkeit Limbach wird mit einem mehr als bisher, also mit zwei Sitzen vertreten sein. see