Der katholische Frauenbund bietet allen Interessierten am Dienstag, 17. April, einen Vortrag "Frauen reden anders - Männer gar nicht!" an. Beginn ist um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in Bad Brückenau. Wie der Titel bereits vermuten lässt, ist das Thema die Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Er versteht sie nicht, sie versteht ihn nicht - und das geht so viele Jahre gut - vielleicht! Raimund Heiny, Verhaltensbiologe und Coach, erklärt warum die Kommunikation zwischen Mann und Frau Probleme bereiten kann. sek