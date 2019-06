Frauen radeln von Lichtenfels nach Mitwitz

Der ADFC Obermain lädt am Sonntag, 30. Juni, zu einer lockeren Frauenradltour ein. Die Fahrt geht von Lichtenfels an der Steinach entlang nach Mitwitz, weiter durch den Blaubeerenwald zur Mittagseinkehr. Danach führt die Tour auf der anderen Seite der Steinach zum Ausgangspunkt zurück. Eine Kaffeepause ist eingeplant. Mitfahrerinnen mit E-Bike sind gerne gesehen. Kosten für Nichtmitglieder: drei Euro. Die Tour ist rund 60 Kilometer lang und überwiegend eben. Treffpunkt: 10 Uhr am Bahnhofvorplatz Lichtenfels, Info und Tourenleitung: Sonja Fischer, Telefon 09574/2880552. red