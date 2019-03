Frauen pilgern zu Kirchen und Kreuzen

Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt alle interessierten Frauen am Samstag, 30. März, zum Frauenpilgern ein. Start ist um 9 Uhr in der Anna-Kapelle, Bamberger Straße 4. Die Rückankunft ist dort etwa gegen 17.30 Uhr. Diee Wegstrecke - etwa 15 Kilometer - führt zu Kirchen, Kapellen und Wegkreuzen, die zum Gebet und zu innerer Einkehr einladen. Im Entdecken und Erleben der Natur, der Pflanzen am Wegesrand, der Umgebung unserer herrlichen Landschaft, im Reden und Schweigen mit unseren Weggefährtinnen und im gemeinsamen Singen und Beten werden die Teilnehmerinnen dem Gott auf die Spur kommen. Mittags ist eine Einkehr vorgesehen. Infos und Anmeldung bis Mittwoch, 27. März, bei Alexandra Lulei unter Telefon 09573/9687931 oder Mail an lu-steal@web.de oder Matthias Beck, Telefon 09573/340835. red