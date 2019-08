Frauen netzwerken mit neuen Vorsitzenden

Das Coburger Unternehmerinnennetzwerk Elan hat seinen Vorstand gewechselt. Die vom Registergericht frisch eingetragenen neuen Vorsitzenden Peggy Hoffmann, Theaterschaffende, und Kerstin Leistner, Standortleiterin der Privaten Seniorenbetreuung Coburg, folgen Sandra Amberg, Steuerberaterin, und Haike Schulze, Inhaberin des DermaTrust-Kosmetik-Instituts nach. Der gemeinnützige Verein engagiert sich für die Vernetzung, Unterstützung und Förderung von beruflich aktiven Frauen in der Region Oberfranken.

Konkret gibt es zahlreiche Gelegenheiten der Begegnungen im beruflichen Kontext, sei es beim Business-Frühstück, bei interaktiven Fachvorträgen, in gemeinsamen Workshops, beim Online-Marktplatz, bei Vernetzungstreffen oder gemeinsamen Unternehmungen. Elan organisiert monatlich eine Veranstaltung und darüber hinaus werden gemeinsame Treffen oder auch mal ein Seminar zur Weiterbildung organisiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessentinnen können einige Male unverbindlich an den Veranstaltungen von Elan teilnehmen, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft im Verein entscheiden. Für Mitgliedsfrauen sind die Veranstaltungen kostenlos, Gäste entrichten 10 Euro.

Der ehrenamtliche Vorstand setzt auch auf neue Formate und freut sich über Ideenzuschriften seitens der Coburger Bevölkerung an info@elan-coburg.de. Unter gleicher E-Mail-Adresse können sich bereits jetzt Interessierte für den Elan-Fachvortrag nach der Sommerpause anmelden. Am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr referiert das Elan-Mitglied Sylvia Schinkel zum Thema "Versorgung im eigenen Zuhause mit und ohne Pflegebedarf" in der Diakoniestation in Dietersdorf. Weitere Fragen zum Netzwerk beantwortet gern die Vorsitzende Peggy Hoffmann unter Telefon 09561/3517911. red