Frauen mit Taschen voller Diebesgut

Zwei Erlanger Freundinnen im Alter von 16 und 19 Jahren sind am Samstagnachmittag in einem Kaufhaus im Innenstadtgebiet von einem Detektiv beobachtet worden, als sie gemeinschaftlich Bekleidung entwendeten. Die hinzugerufenen Beamten der Erlanger Inspektion fanden bei einer Durchsuchung der mitgeführten Taschen weitere Bekleidung, Schmuck und Schuhe im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die nun geständigen jungen Damen gaben an, die Gegenstände in weiteren Kaufhäusern entwendet zu haben. Die Erziehungsberechtigten der 16-Jährigen wurden verständigt. Beide Frauen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls.