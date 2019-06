Frauen, Macht und Politik

"Frauen! Macht! Politik!" - so heißt eine Veranstaltung, zu der die Grünen und Unabhängigen im Kreisverband Bayreuth-Land am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr in die ASV-Sportgaststätte, Stadionstraße 6, nach Pegnitz einladen. Noch immer seien Frauen in den Gremien mit einem Drittel und weniger unterrepräsentiert, schreibt der Veranstalter. Nach dem Kurzfilm "Krippenwahn" berichten Mandatsträgerinnen, wie sie Politik machen, was ihnen dabei wichtig ist und mit welchen Fragen sie sich konfrontiert sehen. Auf dem Podium sind Sandra Huber und Tanja Potzler aus dem Stadtrat Pegnitz und Renate van de Gabel-Rüppel und Barbara Poneleit aus den Kreistagen Bayreuth und Forchheim. Darüber hinaus haben Bezirkstagsvizepräsidentin Dagmar Keis-Lechner und die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa zugesagt. red